Prima pădure-parc din Iași: Parteneriat între Primărie și Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Primăria Municipiului Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei au semnat marți protocolul de colaborare pentru amenajarea Pădurii-parc Cetățuia – Sfântul Ioan Botezătorul. Iașiul va avea, astfel, prima pădure-parc.

Proiectul „Pădurea-parc Cetățuia – Sfântul Ioan Botezătorul” va fi realizat pe o suprafață de 50 de hectare de teren forestier situat în zona Mănăstirii Cetățuia și reprezintă o colaborare între Primăria Municipiului Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Mănăstirea Cetățuia, Asociația Silvică Iași și Ocolul Silvic Cetățuia.

Noua zonă de recreere va fi amenajată cu respect față de mediul înconjurător, fără construcții masive și fără beton, urmând să includă alei din materiale naturale, poteci pentru bicicliști, locuri de belvedere și mobilier din lemn.

Scopul proiectului este de a crea un spațiu de relaxare și educație ecologică, care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții în municipiu.

Pădurea-parc este plămânul orașului

Viceprimarul Municipiului Iași, Roxana Necula, inițiatoarea proiectului a declarat: „Pentru un oraș mare cum este Iașiul, un astfel de proiect nu este doar o investiție în peisaj, ci o investiție în sănătate, echilibru și calitatea vieții”.

„Pădurile-parc sunt plămânii orașelor moderne”, a adăugat viceprimarul, subliniind și semnificația spirituală a denumirii proiectului:

„Faptul că această pădure va purta numele Sfântului Ioan Botezătorul nu este întâmplător – este un semn al începutului, al renașterii”.

Primarul Mihai Chirica a evidențiat caracterul durabil și generațional al proiectului și a mulțumit Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru colaborarea în realizarea acestui nou spațiu de recreere.

Din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, părintele Benone Dascălu, consilier al Sectorului agricol-silvic, a subliniat importanța colaborării dintre administrația locală și Biserică: „Acest proiect aduce ieșenilor un mare beneficiu pentru sănătatea trupească și sufletească. Ne responsabilizează să avem grijă de locul care ne oferă liniște și beneficii sufletești”.

Protocolul a fost semnat pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire. În tot acest timp, Primăria Iași va asigura întreținerea zonei de agrement, prin intermediul Servicii Publice Iași, potrivit Ziarul de Iași.

Foto credit: Pixabay