Mitropolitul Antonie: Patriarhul Daniel este unul dintre principalii ctitori ai renașterii Mitropoliei Basarabiei

Mitropolitul Basarabiei i-a transmis Patriarhului României un mesaj miercuri, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani. Părintele Mitropolit Antonie evidențiază contribuția decisivă a Părintelui Patriarh Daniel la renașterea vieții bisericești și naționale a românilor, în special la reactivarea și dezvoltarea Mitropoliei Basarabiei.

„Istoria va consemna că generației noastre i-a fost dăruit un Patriarh al cărui nume se identifică cu una dintre cele mai ample lucrări de renaștere bisericească și națională a românilor. În această renaștere a Mitropoliei Basarabiei, care ocupă un capitol distinct în istoria Bisericii Ortodoxe Române, numele Preafericirii Voastre va rămâne înscris printre principalii ctitori ai acestei lucrări”, transmite Înaltpreasfinția Sa.

„Pentru românii din Basarabia, Preafericirea Voastră sunteți arhipăstorul care a purtat în inimă această provincie încă din vremea slujirii ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.”

Biserica Ortodoxă Română, casă a tuturor românilor

Potrivit Înaltpreasfințitului Părinte Antonie, sub păstorirea Patriarhului Daniel, Mitropolia Basarabiei „a redobândit încredere, prestigiu și sprijin concret în tot spațiul ortodox”, iar numeroase comunități parohiale și monahale, alături de proiecte educaționale, culturale și social-filantropice, poartă amprenta grijii sale părintești.

„Generațiile viitoare vor privi această perioadă ca pe timpul în care Biserica Ortodoxă Română și-a reafirmat vocația de a fi casa tuturor românilor. Oriunde se află un român, există astăzi grija Patriarhiei Române ca el să poată auzi Evanghelia în limba străbună, să-și boteze copiii, să-și cinstească părinții și să nu-și uite rădăcinile”, i-a scris Patriarhului României noul Mitropolit al Basarabiei.

„Într-o epocă marcată de schimbări sociale fundamentale, Preafericirea Voastră ați arătat că identitatea unui popor se păstrează prin credință, cultură, educație și continuitatea memoriei istorice.”

Patriarhul care a crezut dintotdeauna în misiunea Mitropoliei Basarabiei

„Această viziune a întărit legăturile dintre românii despărțiți de istorie și a așezat Biserica Ortodoxă Română în centrul unui proces firesc de apropiere sufletească între toți fiii aceluiași neam, oferindu-ne certitudinea că aparținem firesc și deplin spațiului eclezial și spiritual al Patriarhiei Române”, continuă mesajul părintelui mitropolit.

Mitropolitul Antonie al Basarabiei amintește că aniversarea Patriarhului Daniel reprezintă pentru clerul și credincioșii Mitropoliei Basarabiei un prilej de recunoștință față de „omul providențial care a crezut în misiunea acestei Mitropolii atunci când puțini aveau curajul să privească atât de departe”.

Mesajul se încheie cu o rugăciune adresată Mântuitorului Hristos pentru ca Patriarhul Daniel să primească „ani îndelungați, sănătate, pace și aceeași înțelepciune” în slujirea Bisericii Ortodoxe Române.

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Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor (arhivă)