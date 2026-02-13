Preoți și studenți teologi din Mitropolia Olteniei s-au reunit la Mănăstirea Tismana pentru un program de formare catehetică

Preoți și studenți teologi din Mitropolia Olteniei s-au reunit în perioada 10-11 februarie la Mănăstirea Tismana din județul Gorj pentru un program de formare catehetică.

Manifestarea a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii, de sărbătoarea Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie.

Sesiunile de formare au cuprins prezentări despre momentele catehezei, ateliere de lucru pe tema anului omagial 2026 dedicat pastorației familiei și alte activități tematice, care urmăresc dezvoltarea și perfecționarea activității catehetice la nivel local și eparhial.

În încheierea programului au fost înmânate diplomele de participare și a fost rostit un cuvânt de mulțumire din partea organizatorilor, în care s-a evidențiat importanța consolidării activității catehetice pentru generațiilor viitoare.

Activitatea face parte din seria de proiecte realizate prin parteneriatul dintre cele patru eparhii ale Mitropoliei Olteniei, început în toamna anului 2023.

Atelierul de formare a fost organizat în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și a constituit un prilej de schimb de experiență în domeniul catehetic.

Foto credit: Mitropolia Olteniei