Preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor au avut primul dialog cu profesorii de teologie: Familia, tema centrală

Preoții de Caritate din Sectorul 2 al Capitalei s-au întâlnit joi, la biserica Fundației Sfânta Tecla din București, pentru prima sesiune din proiectul „Teologia, știința, slujirii aproapelui”, derulat de preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Cercul pastoral i-a avut ca invitați pe Părintele Conferențiar Marian Vild, care a susținut prelegerea „Slujire și paternitate: portretul biblic al familiei clericului”, și pe Părintele Asistent Universitar Mihail Grobnicu, care a susținut prezentarea „Despre răbdare în familia creștină”.

Prelegerile au fost precedate de Liturghia Darurilor înainte sfințite, oficiată în Biserica „Sfântul Proroc și Înaintemergător Ioan Botezătorul” a Fundației Sfânta Tecla.

Reactualizarea teologiei studiate în facultate

„Am simțit nevoia ca preoții de caritate să aprofundeze temele teologice și să actualizeze alte teme care au fost studiate în timpul facultății, pentru că ne aflăm într-un nou context social care aduce în vedere această actualizare a ceea ce am învățat în trecut”, a declarat Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.

„Aceste întâlniri sunt de mare folos pentru noi, preoții de caritate, pentru că avem șansa să întărim comuniunea prin slujire liturgică, să discutăm despre ceea ce întâlnim în practica pastorală de zi cu zi și despre ce putem face mai bine, spre folosul aproapelui.”

Prelegerile susținute s-au încadrat în tema Anului omagial al pastorației familiei creștine (2026) în Patriarhia Română.

Despre familia preotului

„Am discutat despre profilul familiei preotului potrivit datelor biblice”, a spus Părintele Marian Vild, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

„Tema aceasta este extrem de importantă, pentru că, dacă ne uităm și în literatura patristică și în cea modernă, practic avem cele două teme – preoția, pe de parte, pe de altă parte, familia – însă foarte rar avem tema aceasta combinată: familia preotului.”

„Sunt foarte multe situații de care se lovește un preot în viața de familie, pe de o parte, și ca preot al comunității, pe de alta, și atunci este bine că, în aceste cercuri pastorale, întâlnindu-ne, să abordăm această temă.”

„Ne mișcăm pe aceste două coordonate, pe de-o parte familia ca o mică biserică, pe de altă parte biserica – o mare familie. Preotul se află în situația de a-și manifesta paternitatea și fizic, în familie, dar și duhovnicesc – nu numai în cadrul comunității, ci și în familie, pentru că preoteasa lui, copiii lui sunt și credincioșii lui merg la biserica unde merge preotul.”

Rolul preotului de caritate

„Ne bucurăm de această oportunitate de a organiza primul cerc pastoral al preoților de caritate din Sectorul 2. Este primul eveniment major al Paraclisului Fundației Sfânta Tecla și, sincer, am primit cu bucurie propunerea părintelui inspector Alin Nica”, a declarat Părintele Mihail Grobnicu, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și slujitor la Biserica Fundației Sfânta Tecla.

Clericul și-a explicat demersul de a vorbi despre răbdare în relațiile din familie: „Încercăm cu toții să privim o anumită dimensiune foarte necesară în această slujire a preotului de caritate, care își desfășoară misiunea într-un spațiu specific, într-un loc în care se simte la fiecare moment nerăbdarea nu doar a celui care așteaptă vindecare, ci și nerăbdarea familiei”.

Părintele Mihail Grobnicu a menționat dorința familiei de a scăpa mai repede din spital, dorința preotului de a oferi speranță, dar și de a-i face pe credincioși să înțeleagă nu doar că Hristos este vindecarea, ci și care este rostul suferinței.

Proiectul „Teologia, știința, slujirii aproapelui” continuă în Arhiepiscopia Bucureștilor pe tot parcursul Postului Mare. Următoarele întâlniri vor avea loc în zilele de 19, 24 și 31 martie.

Foto credit: Ziarul Lumina / Filip Hristofor Cane