Femeie a tăcerii roditoare și a bunătății discrete: Preoteasa Ștefania Bârzu s-a mutat la Domnul la vârsta de 105 ani

Preoteasa Ștefania Bârzu Hilișeu-Crișan, județul Botoșani, a trecut la Domnul marți, la venerabila vârstă de 105 ani.

Trupul neînsuflețit este depus la locuința sa din Dorohoi (Str. Locotenent Andrei nr. 18), unde poate fi adus un ultim omagiu. Slujba înmormântării va avea loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi.

„Învățătoare vreme de peste trei decenii și soție de preot devotată, a fost un chip de lumină pentru comunitate și pentru toți cei care au cunoscut-o, lăsând în urmă o moștenire de credință, dăruire și demnitate”, au transmis reprezentanții parohiei pe platforma Doxologia.ro.

„Cei care au cunoscut-o își amintesc de o femeie a tăcerii roditoare, a bunătății discrete și a credinței neclintite. Nu a căutat niciodată să iasă în față, dar a luminat prin prezența sa, prin cuvânt cumpătat și prin exemplul unei vieți trăite în rânduială creștină.”

Biografie

Doamna preoteasă s-a născut în 6 martie 1920 la Vârnav, comuna Pomârla, județul Botoșani, într-o familie numeroasă, cu nouă copii. Valorile creștine din educația dată de părinți și atmosfera de solidaritate și hărnicie din familie i-au modelat întreaga viață.

A fost, timp de peste 35 de ani, învățătoare pentru generații întregi de copii din satul Hilișeu-Crișan, care au deprins atât tainele scrisului și cititului, cât și dragostea de Dumnezeu, respectul față de oameni și simțul datoriei.

S-a căsătorit cu părintele Teodor Bârzu, originar din Târnauca, ținutul Herței, care a slujit cu devotament, ca paroh, comunitatea din Hilișeu-Crișan peste o jumătate de secol, până la mutarea sa la Domnul în 1993.

„În tainica și adesea nevăzuta lucrare a preotesei s-a aflat sprijinul statornic al slujirii pastorale: rugăciune, sfat bun, primire caldă pentru toți cei care treceau pragul casei parohiale”, transmite comunitatea parohială din Hilișeu-Crișan.

„Cei doi soți au lucrat în deplină armonie, implicându-se în numeroase activități culturale și educative, susținând cu statornicie păstrarea tradițiilor, a portului popular și a obiceiurilor strămoșești, pe care le considerau parte vie a identității și credinței neamului.”

Familia a fost binecuvântată cu doi fii, Radu și Aurel, primul plecând la Domnul cu 13 ani în urmă. Aurel, inginer de profesie, i-a rămas aproape mamei, îngrijind-o cu devotament.

Sursa foto: Doxologia.ro