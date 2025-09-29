Premieră la Radio România Cultural: O piesă de teatru radiofonic dedicată Sf. Cuv. Sofian de la Antim

Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră spectacolul „SOFIAN – Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor”. Piesa va fi difuzată marți, 30 septembrie 2025, de la ora 19:00, la Radio România Cultural.

Spectacolul este produs în cadrul proiectului „Biografii, memorii”, cu un scenariu radiofonic realizat de Ion-Costin Manoliu, iar regia artistică este semnată de Cristina Chirvasie.

Piesa va include înregistrări din Fonoteca Teatrului Național Radiofonic, între care și inserturi cu vocea sfântului, realizate de jurnalistul Cristian Curte informează Rador.

Spectacolul-document urmărește viața Arhim. Sofian Boghiu, canonizat în 2024 cu numele de Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, cu ziua de pomenire în data de 16 septembrie. Săptămâna trecută, la Mănăstirea Antim a avut loc proclamarea locală a canonizării sale și prima pomenire a sfântului după canonizare.

Din distribuție fac parte actorii: Ștefan Ruxanda, care debutează la Teatrul Național Radiofonic în rolul Sf. Sofian de la Antim; Annemary Ziegler; Alecsandru Dunaev; Mircea Constantinescu; Daniel Tudorică; Alexandru Nedelcu; Marius Keșeri.

Regia de montaj este realizată de Florin Bădic, regia de studio de Milica Creiniceanu. Patricia Prundea este regizor muzical, iar regia tehnică a fost asigurată de ing. Mirela Georgescu. Redactorul și producătorul spectacolului de teatru radiofonic este Magda Duțu.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu