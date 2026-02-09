Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul își serbează onomastica

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, îl cinstește ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mucenic Nichifor, sărbătorit în data de 9 februarie.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul (din Botez Nicolae Horia) s-a născut în data de 14 noiembrie 1967, la Brăila. A urmat cursurile Colegiului Naţional „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Buzău și a absolvit Facultatea de Mecanică, Specializarea „Maşini Termice” la Universitatea din Galaţi.

Între anii 1993-1997 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, Secţia Pastorală, unde a obţinut diploma de licenţă prin prezentarea tezei „Relaţia părinte-fiu duhovnicesc în Patericul Egiptean”.

În anul 1993 a fost închinoviat la Mănăstirea Sihla din judeţul Neamţ, iar în 1995 a fost tuns în monahism. Un an mai târziu a devenit ieromonah, pe seama Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi. Hirotonia a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în acel moment Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

În anul 2001, a fost numit egumen la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi”, iar în anul 2004, hirotesit protosinghel. În perioada martie-iulie 2007, a fost secretar la Sectorul Exarhat al Arhiepiscopiei Iaşilor.

În 2008 a fost numit stareţ al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, iar în anul 2009 a primit rangul de arhimandrit. A urmat studiile de master și apoi pe cele doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi.

Din februarie 2009, a fost numit exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor. A fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor în ședința Sfântului Sinod din 25 februarie 2021 și hirotonit episcop în data de 7 martie 2021 în Catedrala Mitropolitană din Iași.

