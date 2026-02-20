Începutul Postului Mare, invitație la lumină: Mesajul Episcopului Ioan Casian

„Începutul Postului Mare răsună în imnografia Bisericii ca o invitație neașteptată la lumină”, scrie Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, într-un mesaj transmis cu acest prilej.

„Postul Mare este o perioadă care, deși presupune nevoințe trupești și sufletești din partea noastră, rămâne un timp al luminii și al bucuriei Duhului”, afirmă ierarhul.

Perioadă luminoasă

„Este o perioadă care are ca finalitate contemplarea pătimirii lui Hristos și a învierii Lui a treia zi din mormânt pentru mântuirea noastră. Aceasta este finalitatea care îi dă sensul deplin spiritual.”

Părintele episcop vorbește despre un „paradox al ascezei luminate”, chiar dacă accentul pe pocăință pare să ne poarte mai degrabă spre tristețe.

„Sensul de bucurie, lumină și speranță vine din finalitatea pe care ne-o indică stihira Vecerniei – a vedea patima lui Hristos Dumnezeu şi Sfintele Paști – dar și datorită împărtășirii pe tot acest drum al creșterii duhovnicești de bunătățile Duhului care ne sunt oferite”, afirmă Preasfinția Sa.

Reclădirea arhitecturii interioare

Episcopul Canadei amintește că Postul Mare este și un moment al „reclădirii arhitecturii noastre interioare, a relațiilor personale și societale, a contextului de viață dumnezeiesc al omului”, fapt care reiese din rânduiala citirii Paremiilor de la Vecerniile primei săptămâni din post.

„În rânduiala Postului Mare, asceza se împletește cu înțelepciunea practică, învățându-ne că ascultarea de cuvântul dumnezeiesc este ca o cunună pe cap și o salbă la gât, oferindu-ne discernământul necesar pentru a deosebi binele de rău”, scrie Părintele Episcop Ioan Casian.

De la nevoință și privare la plinătate

Postul este privare de lucruri care ne fac plăcere, pentru a face loc bunătăților duhovnicești, darurilor Duhului Sfânt, mai amintește Preasfinția Sa.

„Pe măsură ce mintea și inima se golesc de gândurile pătimașe, necurate sau materiale care împiedică mintea în contemplarea lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, ele se vor umple de strălucirea luminii dumnezeiești, ele vor primi din ce în ce mai multe bunătăți sau daruri de sus care vor transforma viața celui care le primește într-o participare vie la cea dumnezeiască”, explică părintele episcop.

„Viața creștinului va continua dinamica din ce în ce mai profundă a creșterii de la chipul lui Dumnezeu la asemănarea cu El.”

Această transformare este cel mai bine sintetizată în rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, care ne însoțește pe tot parcursul postului, subliniază ierarhul: „Ea nu este doar o cerere de iertare, ci un program de viață”.

Episcopul Ioan Casian își încheie mesajul cu urarea adresată credincioșilor de a avea un post binecuvântat, cu spor duhovnicesc.

Foto credit: Episcopia Canadei