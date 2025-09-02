Pianista de renume internațional Alexandra Silocea va deschide la Casa Vintilă Brătianu Festivalul „Silvia Șerbescu”

Pianista de renume internațional Alexandra Silocea va deschide, marți, 16 septembrie, Festivalul „Silvia Șerbescu”, cu un recital de pian, la Casa Vintilă Brătianu, sub egida Festivalului Internațional „George Enescu”.

Evenimentul marchează debutul manifestărilor dedicate Silviei Șerbescu, la 60 de ani de la trecerea la cele veșnice.

Alexandra Silocea, aflată la a patra participare consecutivă în cadrul Festivalului Enescu, va interpreta pe un pian Bösendorfer Secession Ver Sacrum, ediție limitată.

Ana Rubeli, fondatoarea Asociației culturale „Aici A Stat”, va fi naratorul serii și va spune povestea vieții Silviei Șerbescu și legăturile sale artistice cu George Enescu.

Casa Vintilă Brătianu

Evenimentul va avea loc în Casa Vintilă Brătianu, clădire monument istoric, deschisă recent publicului. având valoare simbolică pentru patrimoniul național.

Construită în 1912 de arhitectul Petre Antonescu, reședința Brătienilor păstrează biblioteca unde s-a semnat în secret intrarea României în Primul Război Mondial.

După naționalizare, clădirea a găzduit Ambasada SUA și a rămas până astăzi puțin cunoscută publicului larg.

Festivalul „Silvia Șerbescu”

Festivalul „Silvia Șerbescu” va continua, între 10 și 19 octombrie, cu o serie de evenimente menite să readucă în atenție moștenirea pianistei: conferințe, concerte, recitaluri, serate culturale și tururi ghidate.

Printre invitați se numără nume importante din mediul academic și artistic, iar în program vor evolua atât elevi ai marilor discipoli ai Silviei Șerbescu, cât și reprezentanți ai noilor generații.

Evenimentele vor avea loc la Universitatea Națională de Muzică București, Ateneul Român, Casa Memorială Pictor Alexandru Țipoia, Palatul Cesianu-Racoviță și în zone istorice precum Dealul Mitropoliei și Grădina Cișmigiu.

Cine a fost Silvia Șerbescu?

Silvia Șerbescu (1903–1965) este considerată una dintre cele mai importante pianiste ale secolului XX. A studiat la București și la Paris, fiind licențiată atât în muzică, cât și în matematică. A fost decorată de Regele Mihai în 1943 și a cântat alături de mari orchestre europene.

George Enescu i-a scris după un concert din 1942 un mesaj elogios: „Partenerei mele atât de remarcabile din această seară, admirație și respect”.

Silvia Șerbescu a format generații întregi de pianiști la Conservatorul din București, printre care se numără fiica sa, Liana Șerbescu, Lavinia Coman, Constantin Ionescu-Vovu și Theodor Paraschivesco.

Alexandra Silocea urmează tradiția școlii pianistice românești

Prin Alexandra Silocea, fostă elevă a lui Paraschivesco, tradiția școlii pianistice românești este dusă mai departe, într-un arc artistic între generații.

Festivalul este organizat de Asociația Culturală „Aici A Stat”, fondată de Ana Rubeli, cu sprijinul Casei Vintilă Brătianu și al Festivalului Internațional „George Enescu”.

Proiectul este susținut de Ministerul Culturii, Artexim, Institutul Național al Patrimoniului, Bösendorfer, Forumul Cultural Austriac, Austria Tourism, alături de numeroși sponsori și parteneri media.

Informații suplimentare

Foto credit: Alexandra Silocea / Facebook