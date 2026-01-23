Un nou început: Peste 500 de persoane private de libertate au participat la activități catehetice în Bacău

Penitenciarul Bacău a găzduit un proiect catehetic prin care peste 500 de persoane private de libertate au fost implicate în activități spirituale și educaționale, menite să sprijine asumarea faptelor și redescoperirea speranței unui nou început.

Programul catehetic „Dă-mi faptele tale!” s-a desfășurat în perioada 14 noiembrie 2025-10 ianuarie 2026 și a fost organizat de către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. A inclus discuții de grup și participarea la activitatea liturgică a capelei din incinta penitenciarului, fiind deschis tuturor persoanelor interesate, indiferent de confesiune.

Pe parcursul celor aproape două luni, 551 de persoane private de libertate au participat la cateheze tematice, iar 150 dintre acestea au primit Taina Spovedaniei, o parte fiind și împărtășiți cu Trupul și Sângele Domnului.

Pași concreți spre schimbare

Un moment aparte al proiectului a fost dorința exprimată de unul dintre participanți de a primi Taina Sfântului Botez, ca pas decisiv în asumarea unei vieți noi.

Directorul Penitenciarului Bacău, doamna comisar-șef de poliție penitenciară Simona Coșet-Meleșcanu, a subliniat impactul inițiativei: „Proiectul a demonstrat că penitenciarul poate fi un spațiu de reflecție, responsabilitate și speranță. Am văzut cum deținuții au început să privească sincer la propriile fapte, să își exprime frământările și să facă pași concreți spre schimbare”.

Preotul Daniel-Ionel Marari, coordonatorul proiectului, a evidențiat dimensiunea duhovnicească a demersului: „A fost un proiect de libertate interioară în care cei din penitenciar, formați în grupuri mici conform legii, au fost invitați să își privească sincer trecutul, să înțeleagă greșelile și să descopere posibilitatea unui început nou”.

„Dorința de botez a unui participant este un exemplu concret că schimbarea este reală și posibilă, chiar și în contextul detenției”, a adăugat părintele.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului