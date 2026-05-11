Peisajul cultural monahal Vânători-Neamț, propus de Ministerul Culturii pentru lista UNESCO

Ministerul Culturii a transmis recent propunerea de includere în patrimoniul mondial UNESCO a Peisajului Cultural Monahal Vânători-Neamț, parte din ecodestinația Ținutul Zimbrului.

Peisajul Monahal Vânători Neamț se suprapune cu Parcul Natural Vânători Neamț, un sit de aproximativ 30.000 de hectare desemnat zonă protejată în 1999 și care include două situri Natura 2000.

Evaluatorii UNESCO îl vor compara cu situri ca Muntele Athos sau Meteora, a explicat Irina Iamandescu, director pentru monumente istorice la Institutul Național al Patrimoniului. Șansele de includere în lista UNESCO sunt reale, mai ales având în vedere că este în continuare un peisaj viu, a spus experta.

Demersul a fost inițiat încă din 2006 de Sebastian Cătănoiu, directorul Romsilva – Parcul Natural Vânători Neamț, și a fost construit consecvent, cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului.

„Sunt situri culturale, naturale și situri mixte, acesta ar îmbina naturalul cu culturalul. Aceste comunități monahale au peste 800 de ani de viață monastică continuă în zonă datorită modului lor aparte de a trăi”, a declarat el pentru Observator News.

Natură și cultură

Alte situri similare incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO sunt definite prin configurații monumentale și urbane, nu prin peisaje integrate și vii, au scris oficialii în dosarul de candidatură.

Peisajul Monastic de la Vânători-Neamț constituie un peisaj cultural continuu, în care mănăstirile și schiturile sunt integrate într-un mediu natural protejat, format din păduri și cu o biodiversitate bogată.

Astfel, România a argumentat că este vorba despre „un sistem complet și viu de viață monahală ortodoxă, menținut fără întrerupere din perioada medievală până în prezent”.

O altă caracteristică definitorie este interacțiunea susținută dintre comunitățile monahale și mediul natural, reflectată în practicile tradiționale de utilizare a terenurilor și de exploatare sustenabilă a resurselor naturale, se mai afirmă în dosarul de candidatură pentru Patrimoniul Mondial UNESCO

Parcul se distinge prin păduri mixte și aproape naturale întinse, o floră și faună diversă, precum și prin rolul de habitat cheie pentru Zimbrul european (Bison bonasus), o specie de o importanță crucială pentru conservarea biodiversității în Europa.

Alte regiuni din România care se află deja pe lista UNESCO sunt Delta Dunării, satele cu biserici fortificate din Transilvania, Sarmizegetusa și Roșia Montană.

Foto credit: Doxologia.ro / Bogdan Bulgariu (Mănăstirea Sihăstria văzută din dronă)