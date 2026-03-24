Patriarhul Ilia, pomenit timp de 40 de zile la mormânt: Flux continuu de credincioși la Catedrala Sioni

Patriarhul Ilia al II-lea va fi pomenit zilnic timp de 40 de zile la Catedrala Sioni din Tbilisi, unde a fost înmormântat duminică. Grupurile de credincioși vin continuu să îi aducă un ultim omagiu la mormânt, potrivit presei georgiene.

Catedrala și-a extins programul de vizitare și va rămâne deschisă zilnic între orele 08:00 și 22:00, facilitând accesul celor care vor să îl omagieze pe Patriarhul Ilia. Slujbe de pomenire vor fi oficiate între orele 11:00-16:00 și 18:00-22:00.

Patriarhia Georgiei a anunțat că miercuri va fi oficiat un parastas pentru Preafericitul Părinte Ilia al II-lea la trecerea a nouă zile de la moarte.

Potrivit vicepreședintelui Parlamentului Georgiei, peste 1,5 milioane de persoane au participat la funeraliile Patriarhului Părinte Ilia.

La înmormântare au luat parte și reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe surori, printre care și o delegație a Patriarhiei Române.

Patriarhul Ilia al Georgiei

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei, a trecut la Domnul marți, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani. A fost Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Georgiene timp de aproape jumătate de secol.

În primii trei ani ai păstoririi sale, până la sfârșitul anilor 1980, numărul clericilor, al mănăstirilor și al bisericilor a crescut semnificativ în Georgia.

De asemenea, Preafericirea Sa a coordonat publicarea unei traduceri moderne în limba georgiană a Sfintei Scripturi, în perioada reformelor din Uniunea Sovietică și a avut un rol activ în viața socială și politică a Georgiei, mai ales în perioadele de criză.

Sub conducerea sa, Biserica și-a extins prezența și s-a reconectat cu credincioșii din întreaga țară.

În anul 2002, a semnat un acord istoric cu președintele Georgiei, Eduard Șevardnadze, prin care Bisericii i-a fost acordat un statut juridic special și i-a fost recunoscut rolul semnificativ în viața națională.

Foto credit: Facebook / Patriarhia Georgiei