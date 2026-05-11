Patriarhul Ecumenic despre jurnalismul creștin: Binele este știrea. Vestea cea bună se află în centrul vieții creștinului

„Potrivit unei opinii jurnalistice pe care personal nu o împărtășim, știrea nu se ascunde în bine, iar binele nu constituie știre”, a spus Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I săptămâna trecută, când a vizitat sediul din Atena al Societății Elene de Radio și Televiziune.

„Pentru noi însă, Binele este știrea, iar vestea cea bună se află în centrul vieții creștinului”, a subliniat Sanctitatea Sa.

Societatea Elenă de Radio și Televiziune celebrează anul acesta 60 de ani de la prima transmisiune televizată în limba elenă.

Cu acest prilej, Sanctitatea Sa a transmis un mesaj în care a vorbit despre rolul național și cultural al instituției, precum și despre misiunea jurnalistului într-o lume din care nu lipsesc provocările pe toate planurile.

„Jurnaliștii, dar și toți cei care lucrați în domeniul informării și, mai larg, al comunicării, aveți marea responsabilitate, dar și puterea, de a sluji adevărul cu obiectivitate și respect față de cetățeni”, le-a transmis Patriarhul Ecumenic jurnaliștilor.

Sanctitatea Sa i-a numit pe aceștia „eroi nevăzuți”, care jertfesc timp și pricepere pentru a le aduce celorlalți știrile zilei.

„Știți bine acest lucru toți cei care vă osteniți zilnic, cei mai mulți eroi nevăzuți, împlinind această importantă misiune socială, pentru informarea completă și pluralistă a publicului, dar și pentru divertismentul său variat și de calitate”, a mai spus Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu