Patriarhia Română a lansat versiunea în limba engleză a site-ului oficial

Versiunea în limba engleză a site-ului oficial al Patriarhiei Române a fost lansat joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

Platforma facilitează accesul publicului internațional la viața, activitatea misionară și pastorală din Patriarhia Română.

Biserica și lumea contemporană

Prezentarea a fost făcută de către arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe.

„Acesta nu este un demers pur administrativ, tehnic, ci exprimă, de fapt, deschiderea Bisericii Ortodoxe Române față de societate, mai ales în lumea contemporană, în care comunicarea depășește granițele geografice și culturale”, a spus părintele arhimandrit.

Biserica Ortodoxă Română, ancorată în viața poporului român, și-a menținut întotdeauna o deschidere activă și față de dialogul cu alte Biserici, confesiuni și culturi.

Acces la conținut

Versiunea în limba engleză a site-ului poate fi accesată din pagina principală în limba română. În colțul dreapta-sus, utilizatorii pot comuta între cele două limbi prin selectarea pictogramei.

După selectarea variantei în limba engleză, meniul adiacent va afișa toate secțiunile și categoriile disponibile în această limbă.

Limba engleză, recunoscută ca principal instrument de comunicare internațională, oferă Bisericii oportunitatea de a duce informații și publicului din afara granițelor României.

Realizatorii proiectului

„Tot efortul s-a făcut cu binecuvântarea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, sub atenta supraveghere a Cancelariei Sfântului Sinod”, a spus părintele consilier patriarhal coordonator.

Din partea Cancelariei Sfântului Sinod, au luat parte la realizarea acestui proiect Părintele Ionuț Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, și Arhidiaconul Alexandru Bordea, consilier patriarhal.

Traducerea noii versiuni a fost făcută de către Ștefan Francisco Voronca și Liviu Airinei, traducători ai departamentului de traducere al Editurilor Patriarhiei.

Părintele Arhimandrit Augustin Coman s-a ocupat de corectare.

Proiectul marchează un pas semnificativ în consolidarea prezenței Bisericii Ortodoxe Române pe plan internațional.

Foto credit: Basilica.ro