Parohii de pe ambele maluri ale Prutului s-au înfrățit: Contribuie la descoperirea identității românești

Două parohii din Republica Moldova s-au înfrățit cu două cercuri pastorale din Arhiepiscopia Iașilor. Episcopul Antonie de Bălți apreciază că astfel de înfrățiri contribuie la descoperirea identității române de către basarabeni.

Momentul a fost marcat prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Antonie, împreună cu preoți reprezentați ai comunităților înfrățite la Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina” din satul Dereneu, raionul Călărași.

La slujbă au participat și 50 de pelerini sin cele două cercuri pastorale din Protopopiatul Iași 1.

Episcopul Antonie a evidențiat buna colaborare între protopopiatele Iași I și Călărași, apreciind activitatea protopopilor Florin Aurel Călugăru și Valeriu Enachi.

La Sfânta Liturghie, ierarhul s-a rugat pentru încetarea războiului din Ucraina și i-a îndemnat pe credincioși să sporească rugăciunea pentru pace în lume.

Astfel de înfrățiri între parohiile din România și Republica Moldova se realizează constant și contribuie la întărirea relațiilor dintre românii aflați pe ambele maluri ale Prutului.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți