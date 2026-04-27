Parohia românească din Watford și-a sărbătorit hramul: Sf. Iosif Mărturisitorul a fost fidel până la jertfă

Parohia românească din Watford, Marea Britanie, și-a sărbătorit sâmbătă ocrotitorul spiritual, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul. Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a evidențiat în predică fidelitatea sfântului până la jertfă.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat actualitatea exemplului dat de sfântul ocrotitor al comunității din Watford: „Mărturisirea credinței nu este doar un act al trecutului, ci o stare de viață la care este chemat fiecare creștin”.

Arhiepiscopul Atanasie a arătat că fidelitatea față de Hristos se împlinește mai ales în încercare: „Sfântul Iosif a trăit fidelitatea față de Hristos nu în condiții favorabile, ci în vremuri de încercare, devenind icoana păstorului care rămâne neclintit în adevăr, chiar și atunci când adevărul este contestat sau marginalizat”.

„În el se descoperă puterea unei credințe care nu negociază, ci se dăruiește, o credință care nu se teme de pierdere, pentru că este întemeiată pe comuniunea cu Hristos”, a subliniat ierarhul.

Comunitate tânără, în continuă creștere

Parohia „ Sf. Iosif Mărturisitorul” din Watford a fost înființată în toamna anului 2021, cunoscând o dezvoltare constantă. Din iulie 2022, părintele paroh Florin Daniel Marc, consilier pentru tineret în cadrul eparhiei, organizează constant activități pentru tinerii români din comunitate.

În luna mai urmează să se desfășoare în parohie prima tabără din acest an a Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, dedicată tinerilor ortodocși din Diaspora. Mai multe detalii regăsiți aici.

Activitatea parohială se desfășoară în lăcașul de cult „The Scroll Church”, aflat la adresa The Harebreaks, WD24 6NF, Watford, Marea Britanie.

Foto credit: Arhiepiscopia MArii Britanii și Irlandei de Nord