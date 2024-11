Părinți, copii și medici din Capitală au serbat împreună Ziua Mondială a Prematurității la Spitalul Cantacuzino

Secția de Neonatologie a Spitalului Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” a organizat duminică, de Ziua Mondială a Prematurității, un eveniment dedicat copiilor care au supraviețuit după nașterea prematură, familiilor lor și personalului din spital care i-a sprijinit după naștere.

Au participat Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor și slujitor la paraclisul spitalului, medici, asistente, infirmiere, aproximativ 40 de copiii foști pacienți ai secției de Neonatologie, împreună cu părinții lor, și reprezentanți ai organizației Salvați Copiii, implicată în dotarea cu aparatură medicală a secțiilor de neonatologie.

După câteva alocuțiuni, copiii au primit daruri și au participat la diverse jocuri și activități distractive. Copiii mai mari au putut servi dulciuri pregătite pentru ei, iar cei mai mici au fost împărtășiți de Părintele Alin Nica la paraclisul spitalului.

„În acest spital s-au născut prematur bebeluși care cântăreau doar 700 de grame, 800 de grame, sau în jur de numai un kilogram – inclusiv cazuri de tripleți sau cvadrupleți care au reușit să treacă peste sincopa aceasta și au supraviețuit”, a declarat Părintele Alin Nica pentru Basilica.ro.

„Cel mai grav caz a fost al unei fetițe care avea 700 de grame la naștere, pe care am botezat-o și a supraviețuit. O cheamă Teodora și are acum trei ani.”

Părintele Alin Nica asigură asistența religioasă a mămicilor care trec prin astfel de încercări cu copiii lor.

Clericul spune că marcarea Zilei Mondiale a Prematurității în spital are o tradiție de aproximativ un deceniu, cu o întrerupere doar în pandemie: „E o tradiție care se continuă an de an și este un bun prilej de a arăta că actul medical are un caracter personal”.

„Nu rămâne doar un act medical utilitarist, doar sub aspectul medical, ci îmbracă și forma aceasta de comunitate, de respect reciproc între personalul medical care-și iubește meseria și părinții care vin și întorc dragostea față de cadrele medicale care i-au ajutat să plece cu copiii sănătoși acasă”, adaugă Părintele Alin Nica.

„Au participat mămici pe care le știam venind și plângând zi și noapte la paraclisul spitalului, având copiii la Terapie Intensivă Neonatală. Iar acum, după câteva luni, le văd foarte fericite, cu copiii sănătoși și amintindu-și cum se rugau la noi la paraclis.”

„Acum au dat mărturie despre tot ce au făcut medicii pentru ele și despre ajutorul de la Dumnezeu”, subliniază Părintele Alin Nica.

Un eveniment similar a avut loc duminică și la Spitalul Clinic „Prof. Dr. Panait Sîrbu” – Maternitatea Giulești.

Statistici recente

Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați (ARNIS), membră a European Foundation for the Care of Newborn Infants, a publicat săptămâna trecută statistici noi referitoare la demografia României și proporția copiilor născuți prematur în țara noastră.

Conform Institutului Național de Statistică, numărul de copii născuți vii din România în anul 2023 este de 155.418. Acesta a scăzut cu mai mult de 50% față de nivelul din 1990, când se înregistrau 314.746 nou-născuți vii.

Cifrele din ultimul raport Eurostat arată că, în 2022, la un număr total de 153.397 nou-născuții vii, numărul copiilor născuți prematur (între 21 și 37 de săptămâni) a fost de 16.053. Tot aici găsim date despre greutatea la naștere și aflăm că 3 dintre prematuri au avut sub 500 g.

În concluzie, rata prematurității în România rămâne totuși mare: 10% din numărul total al nou-născuților vii. De asemenea, rata mortalității infantile în 2023 din cauza problemelor din sarcină și la naștere a fost de 5,8 la mie.

Sursa foto: Pr. Alin Nica (deschidere articol)