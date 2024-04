Proiectele din Arhiepiscopia Bucureștilor înscrise la Concursul Național Catehetic au fost evaluate

Proiectele înscrise în cadrul etapei eparhiale a Concursului național catehetic „Hristos – Cuvântul care vindecă” au fost evaluate joi la centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Tema ediției de anul acesta a fost stabilită în contextul Anului omagial 2024 al pastorației și îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română. Competiția are ca scop responsabilizarea și informarea tinerilor cu privire la cei aflați în suferință.

Concursul este organizat în colaborare cu Ministerul Educației.

Din comisia de evaluare au făcut parte pr. protopop Ionuț Bărbulescu, profesor de Catehetică și Omiletică la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din București, Teodora Alina Roșca, profesor de Limba și Literatura Română la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București, Cristian Alexa, inspector la disciplina Religie, în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, și diac. Mihai Iulian Grobnicul, inspector eparhial în cadrul Sectorului Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„S-au înscris, ca de obicei, foarte multe lucrări, peste 20 de lucrări care s-au calificat în etapa eparhială și de la an la an trebuie să mărturisesc că am observat, împreună cu ceilalți membri ai jurului, o mai mare claritate în expunerea proiectelor, cateheze mai bine alcătuite, și, în primul rând, o dăruire mai mare pentru a veni în ajutorul celor aflați în suferință”, a transmis diac. Mihai Iulian Grobnicu.

„Doresc să-i felicit pe această cale, la finalul jurizării, pe toți participanții. Indiferent de premiul care va fi oferit acestora, ei merită felicitați pentru implicarea lor, pentru dăruirea lor și pentru modul în care au știut să-și exprime gândurile și sentimentele în niște proiecte foarte frumoase”, a adăugat reprezentantul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Rezultatele evaluării vor fi comunicate vineri celor 13 protopopiate înscrise la epata eparhială și vor fi publicate pe site-ul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Proiectul câștigător al etapei eparhiale va fi premiat în data de 21 mai, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

