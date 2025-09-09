Volumul Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție va fi lansat în Aula Academiei Române

Lansarea volumului „Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani” va avea loc miercuri, de la ora 12:00, în Aula Academiei Române. Cartea este semnată de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei Române.

Evenimentul va reuni personalități marcante ale vieții academice și juridice din România. Vor lua cuvântul:

Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române;

Corina-Alina Corbu, fost președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție;

Reprezentanți ai conducerii actuale a Înaltei Curți;

Silvia Colfescu, director editorial al Editurii „Vremea”;

Prof. ing. Nicolae Noica, autorul volumului.

Lucrarea marchează 130 de ani de la construirea Palatului de Justiție, o clădire emblematică, ridicată în apropierea Curții Domnești și inaugurată cu participarea Regelui Carol I.

Cartea documentează atât istoria simbolică și arhitecturală a palatului, cât și transformările sediilor Înaltei Curți de-a lungul deceniilor, inclusiv relocarea acesteia pe strada Batiștei, într-un imobil cu o istorie aparte.

Evenimentul este organizat de Academia Română, în colaborare cu Editura „Vremea”.

