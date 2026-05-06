Obiective turistice românești au fost ilustrate într-o nouă emisiune de la Romfilatelia. Seria este dedicată unor monumente reprezentative ale patrimoniului cultural și arhitectural din România, reabilitate cu fonduri europene.

Emisiunea filatelică, pusă în circulație la finalul lunii aprilie, este alcătuită din trei mărci poștale, un plic „prima zi” și o mapă filatelică în tiraj limitat, propunând o incursiune vizuală prin obiective istorice restaurate și valorificate în ultimii ani.

Plicul „prima zi” al emisiunii prezintă Cetatea Făgărașului, monument aflat într-un proces etapizat de restaurare și valorificare culturală.

Piesele emisiunii filatelice

Pe timbrul cu valoarea nominală de 6,50 lei este ilustrată Cula Glogovenilor, monument reprezentativ al arhitecturii fortificate din Oltenia. Construită în secolele 17-18, cula îmbină funcția de locuință cu cea de apărare și păstrează memoria vechii familii boierești a Glogovenilor.

Timbrul cu valoarea nominală de 7,50 lei prezintă biserica de lemn cu hramurile Intrarea Maicii Domnului în Biserică și Schimbarea la Față a Domnului din satul Mănăstioara, județul Suceava. Monumentul din secolul al 18-lea a beneficiat de lucrări de restaurare și conservare.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 10 lei este redată Cetatea Alba Carolina, una dintre cele mai importante fortificații din Europa de Est și simbol al unității naționale. Restaurată între anii 2009 și 2015, cetatea a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective istorice din România.

Emisiunea filatelică este disponibilă din data de 30 aprilie, iar produsele pot fi achiziționate din magazinele Romfilatelia, precum și online.

