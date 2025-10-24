Oaspeți din Franța în vizită la Patriarhia Română

În ziua de joi, 23 octombrie 2025, Înalt­prea­sfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a primit în vizită, la Palatul Patriarhiei din București, pe domnul ambasador Jean-Christophe Peaucelle, consilier pe domeniul religios în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Franța, care a fost însoțit la întâlnire de domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România, și de doamna Josette Hereson, consilier politic în cadrul Ambasadei Franței în România.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a urat bun-venit oaspeților francezi la Patriarhia Română și a subliniat relațiile de prietenie existente între România și Franța. Totodată, Înalt­preasfinția Sa a amintit de faptul că, în anul 2025, Patriarhia Română sărbătorește 100 de ani de Patriarhat și 140 de ani de autocefalie, șirul evenimentelor festive culminând cu slujba Sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, din ziua de duminică, 26 octombrie 2025.

Ambasadorul Jean-Christophe Peaucelle a mulțumit pentru primire și a exprimat aprecierea pe care o poartă României, Bisericii Ortodoxe Române și credincioșilor acesteia. În plus, a menționat rolul important pe care îl joacă Biserica Ortodoxă în viața poporului român.

Pe parcursul convorbirii, ambii interlocutori au subliniat, de asemenea, importanța menținerii valorilor spirituale într-o lume tot mai marcată de fenomenul secularizării și de provocările acestuia.

La finalul întâlnirii, Înalt­prea­sfinția Sa a urat o ședere cât mai plăcută ambasadorului Jean-Christophe Peaucelle în țara noastră și mult succes în activitatea diplomatică pe care o desfășoară în Franța.

Sectorul relații creș­tine, interreligioase și comuni­tăți românești externe al Patriarhiei Române