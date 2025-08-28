O parohie din Bacău înființează un grup de sprijin pentru dependenți și familiile lor

Parohia Lazaret din municipiul Bacău va inaugura în luna octombrie Centrul de adicții „Sf. Porfirie Kavsokalivitul”, destinat persoanelor care suferă de diverse dependențe și familiilor acestora.

Părinții din parohie se întâlnesc la spovedanie cu diverse cazuri, mai ales cu membri ai familiilor persoanelor dependente și astfel au decis să înființeze un grup de sprijin, pe principiul că omul poate păcătui singur, dar nu se vindeca decât în comuniune.

„Există o nevoie în comunitate, care cred că reflectă situația existentă în toată țara”, spune Andreea Pavlov, consilier în adicții și coordonatoarea grupului de sprijin.

„Sunt persoane dependente de jocurile de noroc, sunt tineri care au acces foarte facil la substanțe care creează dependență – atât la festivaluri, cât și în școli.”

În parohie funcționează deja grupuri de psihoterapie, la care au participat persoane codependente, adică membri din familia celor dependenți.

„Cred că este nevoie de sprijin de acest tip în toate comunitățile din țară, deoarece fenomenul este foarte extins la nivel național”, spune Andreea Pavlov.

Doritorii se pot înscrie la numărul de telefon 0751.881.078.

Un studiu recent realizat de Primăria Capitalei în liceele din București arată că aproape 40% dintre aceștia se îmbătaseră cel puțin o dată și tot atâția fumaseră, 7% consumaseră cel puțin o dată canabis, 4% somnifere sau tranchilizante, iar 3% etnobotanice și alte substanțe psihotrope.

