O nouă chilie românească se construiește în Muntele Athos: Va fi închinată Sfinților Atanasie și Chiril

O chilie românească închinată Sfinților Atanasie și Chiril se construiește în Sfântul Munte Athos. Așezământul monahal se află în cadrul Schitului românesc Lacu, care aparţine de Mănăstirea „Sfântul Pavel”.

Noua Chilie se ridică pe un teren dăruit de Schitul Lacu, într-o vale adâncă înconjurată de păduri de castani, loc potrivit pentru linişte, rugăciune şi vieţuire monahală.

Așezământul va cuprinde un paraclis, trapeză, încăperi pentru monahii chiliei şi spaţii de cazare pentru pelerini.

„Această lucrare athonită se zidește prin dragostea și jertfa celor care aleg să sprijine ridicarea noii Chilii. Fiecare ajutor, oricât de mic, devine o cărămidă așezată la temelia acestui sfânt lăcaș. În fiecare zi, la Sfântul Altar, sunt pomeniți binefăcătorii și toți cei care poartă în inimă dragoste pentru Sfântul Munte Athos”, au transmis reprezentanții chiliei.

Sursă foto: Chilia Sfinții Atanasie și Chiril