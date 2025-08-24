O întreagă familie norvegiană a primit Taina Sf. Botez de la Preasfințitul Părinte Macarie

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a botezat duminică, la Paraclisul Episcopal din Oslo, o întreagă familie de norvegieni: tatăl, mama și prunca lor în vârstă de doi ani.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie Baptismală împreună cu Preoții Alexandru Ardelean și Marius-Cristian Alexe și cu Diaconul Răzvan Hahuie.

La ceremonie au participat membrii comunității românești din Capitala Norvegiei.

O tânără familie de convertiți

Au fost botezați Tobias și Vanessa Nergård, în vârstă de 28, respectiv 27 de ani, și fetița lor, Lea, în vârstă de 2 ani. Momentul a fost cu atât mai emoționant, cu cât întreaga familie a mărturisit dreapta credință în Hristos înaintea Sfântului Altar, fiind înconjurați întru bucuria și rugăciunea credincioșilor.

Părintele episcop a adresat un cuvânt de încurajare noilor membri ai Bisericii, subliniind frumusețea credinței trăite în familie și importanța educării copiilor în duhul Evangheliei.

La final, Preasfințitul Părinte Macarie le-a împărțit mici daruri copiilor de la Școala Parohială.

De asemenea, ierarhul și membrii Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” au oferit daruri și familiei botezate, exprimând sprijinul și dragostea comunității față de cei care își asumă credința ortodoxă în societatea contemporană.

În a doua parte a zilei de duminică, Părintele Episcop Macarie a vizitat bolnavii internați la Spitalul Central din Oslo.

Slujire și întâlnire cu tinerii la Trondheim

Sâmbătă, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și Pomenirea celor adormiți la parohia românească din orașul Trondheim, ocrotit de Sfântul Rege Martir Olav, Luminătorul Norvegiei.

Preasfinția Sa a slujit împreună cu Preotul Paroh Ioan-Nicolae Făgărașan și Ipodiaconul norvegian Thomas Kristensen. La final, le-a a oferit daruri copiilor din parohie și i-a încurajat pe părinți să rămână aproape de Biserică.

Tot la Trondheim, Episcopul Europei de Nord a avut o întâlnire de suflet cu tinerii români și norvegieni membri ai Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, pe care i-a îndemnat să fie misionari mărturisitori în societatea în care trăiesc.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord