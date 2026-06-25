Instalarea noului protopop al Sectorului 6 | Galeria Foto

La Biserica Sfânta Vineri din cartierul Drumul Taberei a avut loc joi, 25 iunie 2026, prezentarea noului protopop al Sectorului 6 din Capitală.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
La Biserica Sfânta Vineri din cartierul Drumul Taberei a avut loc joi, 25 iunie 2026, prezentarea noului protopop al Sectorului 6 din Capitală.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
La Biserica Sfânta Vineri din cartierul Drumul Taberei a avut loc joi, 25 iunie 2026, prezentarea noului protopop al Sectorului 6 din Capitală. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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