Mitropolitul Serafim, în mijlocul comunității pe care a păstorit-o prima dată ca preot

Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a slujit duminică în Parohia Pojorta, prima comunitate pe care a primi-o spre păstorire ca preot.

Înaltpreasfinția Sa a revenit în localitatea de la poalele Munților Făgăraș după 52 de ani de la primirea hirotoniei ca preot celib.

Mitropolitul Serafim a fost întâmpinat de membrii comunității îmbrăcați în port popular.

„În 1974, pojorțenii, în frunte cu nenea Gheorghe Drugă, s-au dus la Sibiu, la mitropolie, să solicite un preot pentru satul lor. Postul era vacant, după retragerea la pensie a părintelui Negrea. Atunci, Mitropolitul Nicolae Mladin m-a prezentat pe mine, tânăr absolvent. Așa am ajuns să slujesc la Pojorta. Pojorta e prima mea dragoste”, a mărturisit Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, potrivit presei locale.

Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord a evidențiat una dintre problemele societății românești, aceea a plecării conaționalilor noștri peste graniță.

„Numai în Germania sunt stabiliți peste un milion și jumătate de români. Când m-am dus acolo, în urmă cu 32 de ani, erau 9 parohii. Acum sunt peste 200”, a spus mitropolitul.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a fost preot paroh în localitatea Pojorta între anii 1974-1975, iar din anul 1994 este Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Foto credit: Facebook / Satul Pojorta