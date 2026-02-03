Mitropolitul Irineu: Să urmăm exemplul Dreptului Simeon și să-L așteptăm pe Hristos cu credință

„Să stăm în post și rugăciune în Biserica lui Hristos, iar vrăjmașul va fugi de la noi. Să urmăm exemplul Dreptului Simeon și să-L așteptăm pe Hristos Domnul cu credință!” i-a îndemnat luni Mitropolitul Irineu al Olteniei pe clericii și credincioșii prezenți la hramul Mănăstirii Jitianu din județul Dolj.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre cum trebuie să pregătim întâlnirea cu Domnul, urmând exemplul răbdător al Dreptului Simeon.

„Evanghelia de astăzi este o Evanghelie a Împărăției Cerurilor, a adevărului despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și o învățătură despre cum să așteptăm întâlnirea cu Domnul”, a spus părintele mitropolit.

„Dreptul Simeon este un model de răbdare, credință și sfințenie, petrecând acest răstimp cu post și rugăciune. Această Întâmpinare a Domnului este actul bunăvoinței lui Dumnezeu, lucrarea bunătății lui Dumnezeu, Care a venit la noi, pentru că noi nu ne puteam urca la Dumnezeu, ca El să ne curățească de tot răul.”

Starețul a fost ridicat în rang

În cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei l-a ridicat la rangul de arhimandrit pe Protos. Nifon Văcăruș, starețul sfântului așezământ.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa l-a hitoronit preot pe Diac. Iulian Sabin Mihăilă, pe seama Parohiei Turburea din județul Gorj, iar teologul Daniel Cristian Matei a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei „Sf. Mc. Gheorghe” ‒ Vechi din Craiova.

Din soborul slujitor au făcut parte Părintele Aurel Gușețelu, Protoiereu de Craiova Sud, și Părintele Emilian Cimpoeru, Protoiereu de Craiova Nord.

Tradiția spune că Mănăstirea Jitianu este construită pe locul unei bisericuțe de lemn ctitorite de domnitorul Mircea cel Bătrân ca mulțumire după victoria de la Rovine și în memoria eroilor care și-au dat viața în bătălie.

