Mitropolitul Iosif a avut o întrevedere cu Ambasadoarea României la Londra

Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, aflat în aceste zile în vizită pastorală în Marea Britanie, a avut vineri, 4 martie, o întrevedere cu Ambasadoarea României la Londra, Excelența Sa Laura Popescu.

Întâlnirea a avut loc la sediul misiunii diplomatice a României.

„M-a bucurat întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, aflat în vizită la Londra”, a declarat Excelența Sa Laura Popescu.

„Am vorbit despre comunitatea românească, despre rolul și implicarea Bisericii, în ansamblu, și a parohiilor, în particular, în aprofundarea integrării românilor în societatea britanică”, a transmis Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

