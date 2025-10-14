Mitropolitul Ioan despre românii din Banat: Ne-am născut la poalele acestor munți, nu ne-a adus nimeni călare

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a fost prezent la prezentarea volumului „Parohiile Protopopiatului Ortodox Făget. Comunitate-Biserică-Școală confesională”, eveniment ce a avut loc duminică la biserica parohiei Făget I din județul Timiș.

Potrivit Mitropoliei Banatului, IPS Ioan a remarcat importanța acestei lucrări pentru consemnarea istoriei vieții bisericești din Banat și a modului în care credința a fost apărată pe aceste meleaguri.

IPS Ioan a spus că volumul subliniază statornicia neamului românesc pe meleagurile Banatului.

„Unul din aspectele foarte importante ale acestei minunate monografii este acela că, de-a lungul stăpânirii otomane în Banat, nicio parohie din zona Făgetului nu a trecut la credința musulmană. Noi ne-am născut în țărâna de la poalele Carpaților”.

„Nu am venit călare pe acest spațiu, nu ne-a a adus nimeni aici. Ne-am născut la poalele acestor munți și este foarte important să știm că rădăcinile neamului românesc sunt aici și nu în altă parte”, a afirmat Mitropolitul Banatului.

O lectură obligatorie

Amintind că acest volum trebuie să fie nelipsit din bibliotecile școlilor și a instituțiilor de cultură, IPS Ioan i-a felicitat pe cei doi autori și le-a acordat înalta distincție “Ordinul eparhial Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș“ pentru clerici și mireni.

Manifestarea s-a încheiat cu dezvelirea unei plăci comemorative pentru profesorul Ioan Cipu, așezată pe clădirea în care a locuit și vizitarea Muzeului Țării Făgetului, organizat de profesorul Dumitru Tomoni.

Potrivit Ziarului Lumina, volumul „Parohiile Protopopiatului Ortodox Făget. Comunitate-Biserică-Școală confesională” a apărut în luna august la editura „Partoș” a Arhiepiscopiei Timișului și are 835 de pagini

Foto credit: Mitropolia Banatului

