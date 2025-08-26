Mitropolitul Clujului s-a rugat cu românii din Viena: Iertându-i pe cei din jurul nostru, îi putem aduce pe calea cea bună

Înalpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit, duminică, la Parohia „La Sfânta Înviere” din capitala Austriei, Viena.

În predica rostită cu această ocazie, Mitropolitul Clujului a subliniat importanța iertării aproapelui.

„Evanghelia de astăzi ne învață să iertăm, să iertăm pentru că iertând ne iartă și nouă Dumnezeu; mai mult decât atât, iertându-i pe cei din jurul nostru, îi putem aduce pe calea cea bună”, a explicat Mitropolitul Andrei.

IPS Andrei a slujit Sfânta Liturghie alături de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele arhidiacon Claudiu Grama, părintele Teofil Tia, Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca, părintele paroh Nicolae Dura, precum și preoții Mircea Morar și Viorel Barbu.

La finalul slujbei, IPS Andrei i-a conferit părintelui Nicolae Dura Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici. Credincioșii prezenți au primit iconițe cu Maica Domnului de la Nicula, iar copiilor și tinerilor le-a dăruit cărți duhovnicești.

Tot în această duminică, Înaltpreasfinția Sa s-a închinat în Catedrala ortodoxă rusă din Viena și în Domul „Sfântul Ștefan”, unde se păstrează capul Sfântului Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan.

Un secol de credință românească la Viena

Istoricul parohiei „La Sfânta Înviere” din Viena se leagă de începutul secolului al XX-lea, odată cu înființarea capelei din Palatul Dietrichstein – Löwelstrasse 8, primul lăcaș al românilor din capitala Austriei. De-a lungul timpului, aici s-au închinat Regele Carol I, Regina Maria și Principesa Ileana.

Acum, respectivul imobil este parte a Centrului religios-cultural „Dumitru Stăniloae”. După opt ani de eforturi, biserica actuală a fost finalizată și sfințită în 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Foto credit: Darius Echim / Mitropolia Clujului