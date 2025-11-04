Mitropolitul Petru al Basarabiei felicită noul guvern al Republicii Moldova la învestire

Mitropolitul Petru al Basarabiei a transmis un mesaj de felicitare noului guvern al Republicii Moldova la învestire.

În urma alegerilor parlamentare desfășurate recent în Republica Moldova, a fost format un nou guvern condus de Alexandru Munteanu, care a depus sâmbătă jurământul în fața președintelui țării, Maia Sandu.

Mitropolitul Petru a evidențiat principiile evanghelice după care se conduce un neam, anume jertfelnicia și dăruirea.

„Dorim ca noul mandat al Guvernului condus de Excelența Voastră să fie un timp al conlucrării, al implicării și al solidarității, în care fiecare decizie să izvorască din dragostea față de oameni și din dorința de a aduce dreptate, demnitate și bunăstare poporului acestei țări”.

Un partener loial al statului

Înaltpreasfinția Sa și-a manifestat deschiderea și dorința de colaborare cu noul executiv de la Chișinău.

„De-a lungul timpului, am fost și vom rămâne un partener loial al statului, promotor constant al valorilor democrației, al libertății, al identității românești și al parcursului european al țării noastre”.

„Am primit cu bucurie și încredere planul de guvernare al Cabinetului condus de Excelența Voastră, întemeiat pe principii nobile de bine comun, grijă pentru fiecare cetățean, comunități sigure, justiție dreaptă, cultură care unește, coeziune între malurile Prutului și diplomație pentru pace”, a notat Mitropolitul Basarabiei.

În partea finală a mesajului, Înaltpreasfințitul Părinte Petru a făcut apel la soluționarea justă a mai multor probleme cu care se confruntă Mitropolia Basarabiei.

„Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu, Cel ce rânduiește vremurile și neamurile, să Vă dăruiască sănătate, tărie și har, pentru a împlini cu credință și demnitate misiunea ce V-a fost încredințată”, a încheiat Mitropolitul Petru.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei