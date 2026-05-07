Mitropolia Olteniei organizează o tabără pentru tinerii care excelează la învățătură: Înscrieri

Mitropolia Olteniei organizează Tabăra de excelență „Science – Intelligence – Research” pentru elevii merituoși din regiune.

Tabăra va avea loc la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, în perioada 27 – 31 iulie.

Programul include activități de dezvoltare personală și comunicare, ateliere de creație, jocuri în aer liber, excursii și drumeții.

Evenimentul este destinat celor mai buni zece elevi din fiecare județ al Olteniei, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare din anul 2025 – 2026.

Potrivit mitropoliei, înscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai – 12 iunie, iar lista participanților va fi publicată în data de 6 iulie pe site-ul dedicat proiectului.

„Această tabără este o mărturie vie a grijii pe care Biserica Ortodoxă o poartă față de tinerii înzestrați cu daruri deosebite. Prin inițiative precum aceasta, Arhiepiscopia Craiovei contribuie la formarea unei generații de tineri echilibrați, ancorați în valorile creștine și animați de dorința de a pune știința în slujba binelui comun”, transmit organizatorii.

Detalii despre modul de înscriere se regăsesc aici.

Foto credit: Mitropolia Olteniei