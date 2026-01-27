Minoritatea sârbă din România își cinstește ocrotitorul în data de 27 ianuarie

Ziua de cinstire a Sfântului Sava Nemanja, primul arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Sârbe, este sărbătoarea minorității sârbe din România.

Ziua Sveti Sava a fost instituită la inițiativa deputatului Adnagi Slavoliub al Uniunii Sârbilor din România în anul 2020, informează Agerpres.

În ziua de 27 ianuarie, conform reglementărilor acestei legi, autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile aflate în subordine, societatea civilă sau persoane fizice și juridice pot organiza sau participa la programe și manifestări culturale, educative, artistice, cu caracter social sau științific consacrate promovării minorității sârbe din România.

Aproximativ 12 mii de sârbi trăiesc în România. Majoritatea populației sârbe este în partea vestică a țării, potrivit recensământului din anul 2021.

Întemeietorul Serbiei

Sfântul Sava Nemanja a fost primul arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Sârbe, întemeietorul şcolilor sârbeşti, al statalităţii şi al diplomaţiei sârbe.

„Sfântul Sava este personalitatea istorică, religioasă, care se bucură de cea mai mare cinste şi onoare în rândul minorităţii sârbe din România şi a sârbilor din întreaga lume”, preciza deputatul Adnagi Slavoliub în motivația propunerii legislative.

Una dintre cele mai importante realizări ale sale o reprezintă obținerea autocefaliei pentru Biserica sârbă.

Biserica Ortodoxă Sârbă are o Episcopie în țara noastră, la Timișoara. Eparhia este condusă de Mitropolitul Luchian al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Buda (Ungaria) și administrator al Episcopiei Ortodoxe Sârbe a Timișoarei.

De asemenea, Biserica Ortodoxă Română are o Episcopie în Serbia, a Daciei Felix, pentru românii care trăiesc în comunitățile istorice de pe teritoriul sârb.

Comunitatea sârbă din Arad l-a cinstit sâmbătă pe Sfântul Sava Nemanja. La eveniment a participat Arhiepiscopul Timotei al Aradului.

