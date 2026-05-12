Mii de pelerini s-au închinat la moaștele Sf. Nectarie la o biserică românească veche de peste 200 de ani din Serbia

Mii de pelerini s-au închinat, în perioada 8–10 mai, la moaștele Sfântului Ierarh Nectarie aduse la biserica românească veche de peste 200 de ani din Glogon, Serbia.

Racla cu un fragment din sfintele moaște de la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț a fost adusă spre închinare în data de 8 mai.

Momentul central al pelerinajului a avut loc duminică. Sfânta Liturghie a fost oficiată de protosinghelului Andrei Stancu, eclesiarhul Catedralei Episcopale din Vârșeț, care a transmis binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix.

Părintele paroh Cristian Băbuț a evidențiat bucuria comunității pentru acest eveniment și a mulțumit miilor de credincioși veniți din Serbia, Bosnia, Macedonia și din alte regiuni apropiate, care au fost în cele trei zile de pelerinaj.

O pelerină prezentă la eveniment a mărturisit emoția trăită la întâlnirea cu sfintele moaște: „Nu aș putea să îi exprim în cuvinte, este un sentiment unic. Am văzut multă lume, foarte multă lume care au venit din toate părțile”.

„Multă lume necăjită, copii mulți bolnavi. Toți credem în Dumnezeu și sperăm să nu fie nimeni bolnav, toată lumea să fie bine, să fim bine cu toții. Și Sfântul Nectarie să ne ajute în primul rând”, a subliniat aceasta pentru Trinitas TV.

Parohia românească „Adormirea Maicii Domnului” din Glogon, a fost înființată în anul 1806, atunci când a fost construită și prima biserică din comunitate.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix