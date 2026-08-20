Mihai Viteazul, comemorat la 425 de ani de la trecerea în veșnicie: Simbolul unui ideal, spune PS Samuel Bistrițeanul

Mihai Viteazul a fost comemorat miercuri, cu prilejul a 425 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, printr-o serie de manifestări desfășurate la Mănăstirea „Mihai Vodă” din Turda.

Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a arătat că voievodul a rămas în memoria românilor drept un simbol al unității.

„El nu a fost numai un mare conducător militar și un domnitor care a câștigat mari bătălii, ci el a devenit pentru neamul nostru simbolul unui ideal. Și idealul este unitatea românilor”.

„Un popor poate fi puternic atunci când nu-și pierde sufletul. Dar dacă pierde credința, își pierde rădăcinile. Credința este rădăcina noastră”, a mai spus Preasfinția Sa.

Domnitorul, reper al unității românilor

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la altarul exterior al așezământului monahal ridicat pe locul în care domnitorul a fost ucis în anul 1601. Pornind de la minunea vindecării unui om stăpânit de un duh necurat, episcopul vicar a explicat că libertatea autentică nu constă în satisfacerea oricărei dorințe, ci în puterea omului de a alege binele.

„Libertatea adevărată înseamnă să pot face binele, să pot iubi și să pot sluji lui Dumnezeu. Patimile și păcatele îl înrobesc pe om, îi răpesc libertatea. Însă, din nefericire, omul se crede liber tocmai atunci când este cel mai legat”.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a subliniat că Hristos este „Domnul vieții și biruitorul puterilor întunericului”, iar omul este chemat să caute în Biserică vindecarea și eliberarea de tot ceea ce îi limitează libertatea.

Referindu-se la domnitorul român, episcopul vicar a arătat că istoria nu este lipsită de conflicte, trădări și nedreptăți, însă nu sunt : „ Mihai Viteazul ne arată că o faptă poate fi mică, dar un ideal adevărat, drept și curat poate supraviețui veacurilor, chiar dacă nu se realizează așa cum ne dorim noi atunci”.

„Răul, oricât de puternic ar părea, nu are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt Îl are Domnul Hristos. Această credință este importantă și acum, când privim spre istoria neamului nostru și când astăzi îl comemorăm cu respect și cu recunoștință pe marele nostru voievod Mihai Viteazul”.

Parastas la monumentul voievodului

După Sfânta Liturghie, manifestările comemorative au continuat la monumentul lui Mihai Viteazul, unde PS Samuel Bistrițeanul a oficiat slujba Parastasului pentru pomenirea domnitorului.

Programul a cuprins alocuțiuni ale reprezentanților autorităților și un moment artistic dedicat voievodului, în cadrul căruia au fost prezentate scene inspirate din istoria domniei sale.

Evenimentul s-a încheiat cu depunerea de coroane și flori la monumentul lui Mihai Viteazul și cu defilarea gărzii de onoare.

O slujbă de pomenire pentru domnitorul român a fost oficiată duminică la Catedrala Patriarhală din București.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Marius Romilă