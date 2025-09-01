Mesajul Mitropolitului Basarabiei la începutul noului an școlar și universitar

La începutul noului an școlar și universitar în Republica Moldova, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, transmite un îndemn la responsabilitate, maturizare și așezarea vieții pe temelii trainice.

În mesajul său, IPS Petru amintește că primele școli românești s-au născut în tinda Bisericii, acolo unde omul a înțeles dintotdeauna că învățătura și credința merg împreună.

„Începutul unui nou an școlar și universitar este prilej de emoție, de entuziasm și de responsabilitate. Este un pas înainte pe drumul cunoașterii, dar și o chemare la maturizare lăuntrică, la așezarea vieții fiecăruia pe temelii trainice”.

„Cartea și rugăciunea, rațiunea și evlavia, mintea și inima – acestea împreună clădesc omul desăvârșit”, subliniază Mitropolitul.

Învățați pentru voi, nu pentru diplome

Adresându-se elevilor și studenților, IPS Petru îi îndeamnă să învețe nu doar pentru diplome și aprecieri, ci pentru a deveni oameni buni și curajoși.

„Copii și tineri, străduiți-vă să învățați nu doar pentru a dobândi note, diplome sau aprecieri, ci pentru a deveni oameni buni, curajoși și plini de asumare”.

„Puneți la temelia cunoștințelor voastre rugăciunea și dorul de Dumnezeu, căci numai așa rodul învățăturii va fi unul binecuvântat. Nu uitați că prietenia curată, respectul față de profesori și ascultarea de părinți sunt tot atâtea trepte ale înțelepciunii”, a adăugat Mitropolitul Petru.

Mesaj pentru părinți și profesori

Cuvinte de apreciere și responsabilitate sunt adresate și profesorilor, pe care IPS Petru îi numește „părinți duhovnicești ai inimilor tinere”.

„Fiecare interacțiune poate fi o pildă, iar fiecare privire caldă și încurajare poate modela viața unui tânăr. Învățați-i carte, dar și virtute; știință, dar și credință; îndrăzniți să fiți nu doar dascăli, ci și părinți duhovnicești ai inimii lor”, a îndemnat Mitropolitul Basarabiei.

Familia rămâne, potrivit Mitropolitului, „prima școală”. Părinții și bunicii sunt chemați să transmită copiilor dragostea de rugăciune, respectul pentru tradiție și prețuirea muncii cinstite. Modelul lor de viață este cel dintâi reper al tinerei generații.

„În voi, copiii văd cele dintâi modele de dragoste, de jertfă și de trăire a credinței. Învățați-i să iubească rugăciunea, să respecte tradiția și să prețuiască munca cinstită. Sădiți în sufletul lor convingerea că omul nu este mare prin ceea ce are, ci prin ceea ce este – prin curăția inimii și prin faptele sale”, a mai menționat Mitropolitul Basarabiei.

În încheiere, IPS Petru se roagă ca Dumnezeu să dăruiască elevilor și studenților curaj și bucurie, profesorilor inspirație și demnitate, iar părinților și bunicilor binecuvântare și pace.

„Hristos, Învățătorul Cel Bun, ne așteaptă cu brațele deschise pentru a ne umple sufletul de har și mintea de înțelepciune”, a transmis ierarhul Bisericii Ortodoxe Române.

