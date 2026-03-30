Viața fiecărui copil, un dar și o poruncă divină, a subliniat Mitropolitul Andrei la Marșul pentru Viață de la Cluj-Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, au participat sâmbătă la Marșul „Împreună pentru Viață” organizat la Cluj-Napoca de mai multe asociații creștine și pro-viață.

Manifestarea a debutat în Piața Unirii din municipiu, avându-l ca prezentator pe Florin Enea, președintele Ligii Studenților Cluj. Au susținut alocuțiuni reprezentanții principalelor culte religioase din regiune.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a subliniat că viața fiecărui copil, a fiecărui om, este atât un mare dar de la Dumnezeu, cât și o poruncă divină: „Creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul” (Facerea 1, 28). Ierarhul a făcut un apel la tinerele familii să nască copii și s-a referit la îndemnul vrednicului de pomenire Patriarh Ilia al II-lea al Georgiei, care a botezat personal zeci de mii de copii, contribuind la creșterea populației georgiene în ultimele decenii.

Au mai vorbit Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Episcopul auxiliar al Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș, pastorul Vasile Bojor, președintele Comunității Regionale Penticostale Cluj, și pastorul Adrian Tămaș, de la Biserica Baptistă „Betel” din Cluj-Napoca.

Pe tot parcursul manifestărilor de pe scenă, copiii prezenți la eveniment au putut lua parte la activități destinate lor pregătite de organizatori.

Recital muzical și mărturii pro-viață

În continuare, participanții, în frunte cu Mitropolitul Andrei, Episcopul vicar Samuel și reprezentanții celorlalte culte religioase și ai asociațiilor pro-viață, au parcurs traseul marșului în ciuda ploii și a vremii mohorâtei.

La finalul marșului, în Piața Unirii, corul „Lumină din lumină” și corul „Angeli” au susținut un recital, iar dr. Mirela Letiția Felderean, medic specialist neonatolog, Ramona Baciu, Ilona Dandos și Narcisa Groze au transmis mărturii și mesaje pro-viață.

Scopul manifestării, ajunsă anul acesta la a 16-a ediție națională, este să conștientizeze societatea cu privire la marele dar al vieții și să determine comunitățile să sprijine femeile însărcinate.

Evenimentul a fost organizat de mai multe asociații și organizații civice și studențești locale, între care Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – filiala Cluj-Napoca, cu sprijinul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, Fundația Clinica Pro-Vita, Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Cluj-Gherla, Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Români (ATCOR) Cluj, Asociația „Prietenii Bisericii Studenților”, Asociația „Puterea celor fără glas” și Liga Studenților Cluj.

Luna pentru Viață 2026

Marșul pentru Viață a încununat Luna pentru Viață, serie de manifestări desfășurate la nivel național pe tot parcursul lunii martie cu scopul de a crea o cultură a vieții în societate. Tema ediției din acest an a fost „Solidaritate pentru amândoi” – atât cu mama, cât și cu copilul.

Patriarhia Română a transmis un comunicat prin care sprijină manifestarea, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre Marșul pentru Viață în omilia de Buna Vestire. Numeroși ierarhi au transmis mesaje în preajma Marșurilor pentru Viață locale.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim