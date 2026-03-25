Patriarhul Daniel despre Marșul pentru Viață: Încurajează ajutorarea tuturor celor care iubesc viața ca dar al lui Dumnezeu

„În mod deosebit, în această zi a Bunei Vestiri, noi prețuim mult binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toate familiile, și mai ales pentru familiile care dau naștere copiilor sau înfiază, adoptă copii”, a spus miercuri Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Afirmațiile au fost făcute la finalul predicii dedicate sărbătorii Bunei Vestiri, care celebrează zămislirea Mântuitorului Iisus Hristos în pântecele Fecioarei Maria, cu acceptul ei. Preafericirea Sa a vorbit în acest context despre Luna și Marșul pentru Viață, serie de manifestări desfășurate anual în luna martie.

„De mai mulți ani, în România se organizează, în luna martie, o lună de rugăciune și de sfătuire pentru a proteja viața copiilor, iar în mod deosebit se organizează Marșul pentru Viață, care anul acesta, 2026, va avea loc în ziua de 28 martie.”

Patriarhul României a subliniat că Marșul pentru Viață promovează în societate valoarea inestimabilă a vieții umane ca dar de la Dumnezeu.

„Prin această activitate se încurajează nașterea copiilor, ajutorarea familiilor și a tinerelor fete care poartă sarcină, ajutorarea tuturor celor care iubesc viața ca dar al lui Dumnezeu, deoarece omul care se naște pe pământ devine nu numai cetățean al patriei pământești, ci, dacă trăiește o viață în sfințenie potrivit voii lui Dumnezeu, poate ajunge și cetățean al Raiului, al Împărăției Cerurilor, mai precis”, a spus Preafericirea Sa.

„Orice copil care se naște poate ajunge un sfânt, dacă este crescut în credință și iubește pe Dumnezeu și pe aproapele. Prin urmare, darul nașterii unui copil este un dar pentru eternitate.”

Marșul pentru Viață 2026 România și Republica Moldova are tema „Solidaritate pentru amândoi” – atât cu mama, cât și cu copilul ei nenăscut. Câteva Marșuri pentru Viață au avut deja loc, dar majoritatea, inclusiv cel de la București, se vor desfășura anul acesta în 28 martie 2026.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene