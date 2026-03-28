În imagini: Marșul pentru viață în București (2026)

Cea de-a 16-a ediție a Marșului pentru viață s-a desfășurat sâmbătă, 28 martie, în București și în mai multe localități din țară și din Republica Moldova.
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Agenția de știriBasilica.ro
Cea de-a 16-a ediție a Marșului pentru viață s-a desfășurat sâmbătă, 28 martie, în București și în mai multe localități din țară și din Republica Moldova.
Vezi mai multe fotografii pe Facebook.
„Îi facem pomenirea cu nădejdea că se va ruga și ea pentru noi”, a spus vineri Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, despre Sf. Olimpiada din Fărcașa, mama Sf. Cuv. Petroniu de…
„Ce înseamnă, în aceste timpuri, să mergi și să propovăduiești Evanghelia până la marginile Pământului? Înseamnă să retrăiești taina chemării apostolilor”, a subliniat Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor vineri seară, la Catedrala Patriarhală.…
La Catedrala Patriarhală din București a avut loc vineri, 3 iulie 2026, slujba de ipopsifiere a arhim. Iachint Vardianu, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
În perioada 21–26 iunie, Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Poiana, comuna Negrești, județul Neamț, a organizat o nouă tabără la mare pentru șapte copii din comunitate. Timp de șase zile, copiii, care s-au aflat pentru prima dată…
În Anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, Fundația Umanitară „Anastasie Crimca” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților demonstrează că pastorația este strâns împletită cu grija pentru bunăstarea celor păstoriți. Organizația a decis să…