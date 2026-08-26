Mănăstirea Turnu a găzduit o zi de rugăciune și activități pentru copiii Asociației Sindrom Down Ploiești

Mănăstirea Turnu din județul Prahova a găzduit marți o zi de rugăciune și activități pentru copiii Asociației Sindrom Down Ploiești. Acțiunea s-a desfășurat la inițiativa Fundației Turnu Ajutor și Speranță.

Programul întâlnirii a început cu participarea la Sfânta Liturghie și a continuat cu un tur al mănăstirii, în care părintele Bonifatie le-a prezentat copiilor istoria așezământului și însemnătatea locului.

Totodată, copiii au luat parte la două ateliere de decorat prăjituri și de pictură pe figurine din ipsos cu tematică religioasă.

Reprezentanții Mănăstirii Turnu au descris întâlnirea drept „o lecție simplă și profundă despre dragostea necondiționată”, subliniind bucuria participanților și felul în care aceștia s-au implicat în activități.

„Prin zâmbetele lor sincere, prin fericirea cu care descoperă lumea și prin felul lor de a se bucura de lucrurile simple, ne-au amintit să lăsăm deoparte cele lumești și să ne întoarcem la ceea ce contează cu adevărat: dragostea, recunoștința și bucuria de a fi împreună”, au transmis reprezentanții așezământului monahal într-o postare pe pagina de Facebook.

La rândul lor, membrii Asociației Sindrom Down Ploiești au mulțumit gazdelor care au făcut posibilă întâlnirea.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Turnu