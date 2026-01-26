Mănăstirea Putna unește: Academia Ministerului de Interne din Rep. Moldova a aniversat 35 ani de existență

Sub genericul „Mănăstirea Putna unește”, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și-a aniversat la Mănăstirea Putna împlinirea a 35 de ani de la înființare.

Inițiativa instituției patronate se sfântul voievod care a domnit peste românii de pe ambele maluri ale Prutului a fost aprobată de Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților și s-a desfășurat duminică, prilej cu care în incinta mănăstirii a fost amplasată o placă comemorativă dedicată Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

La eveniment au participat ca invitați speciali reprezentanți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București – Rectorul general maior Liviu Uzlău însoțit de doi prorectori, ai Statului Major al Forțelor Terestre – generalul maior Daniel Pop, Locțiitorul Șefului Statului Major al Forțelor Terestre, și ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava „Bogdan Vodă” – general de Brigadă Ionel Postelnicu.

„De-a lungul anilor, ne-am dorit să aducem un omagiu Domnitorului Ștefan cel Mare – nu doar patronului spiritual al Academiei noastre, ci simbolului suprem al dăinuirii, al jertfei și al demnității neamului nostru”, a spus în deschidere comisarul-șef Dinu Ostavciuc, Rectorul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

„Nu știam când va fi momentul potrivit și nici sub ce formă. Știam însă că va veni o clipă în care acest gând, purtat în suflet de întreaga noastră comunitate academică, va trebui să se materializeze.”

Binecuvântarea plăcii comemorative

Au fost intonate imnurile de stat ale României și Republicii Moldova, de către Orchestra „Model” și Corul de cameră „Credo” ale Inspectoratului General al Carabinierilor de la Chișinău. Apoi, doi studenți ai Academiei de Poliție de la Chișinău au dezvelit placa, aceasta fiind binecuvântată de Arhim. Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii, împreună cu părinți din obște.

În continuare au luat cuvântul reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, chestor-șef Viorel Cernăuțeanu, șef al Inspectoratului General al Poliției Republicii Moldova, și Rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.

Au urmat interpretarea cântecelor patriotice „Pentru ea”, de Ion și Doina Aldea-Teodorovici, și „Imnul lui Ștefan cel Mare”, muzică de Eugen Doga, iar doi studenți au recitat poeziile „Doina”, de Mihai Eminescu, și „Altarul Mănăstirii Putna”, de Vasile Alecsandri.

Rectorii celor două academii de poliție au depus coroane la mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și la statuia lui Mihai Eminescu. Apoi rectorul Academiei „Ștefan cel Mare” de la Chișinău a depus flori la placa comemorativă dedicată Sfântului Ștefan cel Mare.

Vorbind despre numele evenimentului, Arhim. Melchisedec Velnic a spus: „Putna unește credința cu iubirea de țară, unește cultura cu educația, îi unește pe românii de pretutindeni”.

„Putna unește pentru că Ștefan cel Mare unește. Iar Ștefan cel Mare unește pentru că el însuși s-a unit cu Dumnezeu.”

Unirea este dată prin puterea faptei, a exemplului personal

„Dar nimic măreț din trecut, nimic pe care îl cinstim într-un moment dat, nu îl cinstim cu adevărat dacă nu îl aplicăm în viața noastră și dacă nu îl continuăm. Și atunci ne întrebăm: Cum a unit Ștefan cel Mare, cum a dăruit el darul unității acestui loc? Ne întrebăm, pentru a ști și a face și noi așa”, a continuat părintele arhimandrit.

„Unitatea și unirea sunt rezultatul dragostei. Iar dragostea se întemeiază pe smerenie. Iată smerenia lui Ștefan, chiar după marea victorie de la Vaslui. Ne spun cronicile vremii: Și neîndurând această biruință, a poruncit în toată țara sa ca, sub aspră pedeapsă, nimeni să nu-i atribuie lui această biruință, ci Domnului Dumnezeu Însuși.”

„Pentru unire este nevoie și de încredere – de încrederea pe care o aduc faptele concrete. L-ar fi urmat oamenii țării pe Ștefan cel Mare în zeci de războaie, dacă nu ar fi avut încredere în el?”, a continuat Arhim. Melchisedec Velnic. „Așadar, multe fapte concrete, prin care căpătăm încredere unii în alții, ne duc la unire.”

Starețul Putnei a mai vorbit despre nădejdea întru smerenie a românilor din toate provinciile istorice românești, despre nădejdea că va exista maturitatea de a înțelege nevoie de unire la toate nivelele societății și i-a îndemnat pe studenții academiei basarabene să apeleze la ajutorul Sf. Ștefan cel Mare în toate alegerile pe care le au de făcut.

Transcrierea integrală a discursului Părintelui Stareț Melchisedec Velnic se găsește aici.



Foto credit: Mănăstirea Putna