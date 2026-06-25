IPS Laurențiu: Sfântul Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului cu un curaj dumnezeiesc

„Sfântul Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului cu un curaj dumnezeiesc” , a evidențiat, miercuri, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, la o parohie din județul Sibiu.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la Parohia „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Sibiu, cu ocazia hramului.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a evidențiat că „Ioan este cel mai de cinste om, născut din femeie”, deoarece misiunea lui a avut un rol important în pregătirea poporului înainte de venirea Mântuitorului Hristos.

„Înaintemergătorul Domnului, chemând toate popoarele la pocăinţă, ajungând să fie rânduit să pregătească botezul pe care Îl va primi Mântuitorul Hristos şi care prevesteşte Botezul creştin pe care l-am primit şi noi în pruncie”, a spus Mitropolitul Laurențiu.

Zi de sărbătoare

Spre final, părintele paroh Nicolae Cătălin Mirişan i-a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru binecuvântarea oferită și în semn de mulțumire și recunoștință i-a oferit o cruce de binecuvântare.

„Veniţi la noi cu atâta dragoste şi asta spune ceva despre prezenţa Înaltpreasfinţiei Voastre în mijlocul nostru. Aceasta arată dragostea ierarhului faţă de turma încredinţată de Mântuitorul Hristos faţă de credincioşii Bisericii şi faţă de preoţii pe care îi păstoreşte”, a spus pr. Nicolae Cătălin Mirişan, inspector eparhial la Sectorul canonico-juridic.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu le-a transmis urări de sănătate tuturor celor care poartă numele Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Foto credit: Mitropolia Ardealului