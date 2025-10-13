Episcopul Canadei de Ziua Recunoștinței: Este o lucrare a inimii și un rod al credinței

Cu prilejul Zilei Recunoștinței sărbătorite în Canada, Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a transmis luni un mesaj de reflecție și îndemn duhovnicesc, subliniind că recunoștința nu este doar o formă de politețe, ci „o lucrare a inimii și un rod al credinței”.

În mesajul adresat credincioșilor români din Canada, Episcopul Ioan Casian a vorbit despre sensul spiritual al mulțumirii, amintind cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi (1 Tesaloniceni 5,18)”.

Preasfinția Sa a subliniat că mulțumirea trebuie adusă nu doar pentru lucrurile bune, ci pentru toate – pentru fiecare clipă, pentru fiecare dar văzut sau nevăzut, pentru încercările care apropie omul de Dumnezeu și pentru bucuriile care întăresc comuniunea cu cei dragi.

„Recunoștința nu este o simplă formalitate, ci una dintre cele mai adânci expresii ale unei inimi care trăiește în Dumnezeu. Este o mărturisire tăcută că, în toate și prin toate, El lucrează mântuirea noastră”, a spus ierarhul.

Episcopul Canadei i-a încurajat pe credincioși să păstreze vie flacăra credinței, chiar și în mijlocul provocărilor cotidiene, amintind cuvintele apostolice: „Duhul să nu-l stingeți… Toate să le încercați; țineți ce este bine. Feriți-vă de orice înfățișare a răului (1 Tesaloniceni 5,19-22)”.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Ioan Casian le-a transmis credincioșilor urări de pace, mulțumire și binecuvântare, citând versetul: „Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit, și întreg duhul vostru, și sufletul, și trupul să se păzească fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos (1 Tesaloniceni 5, 23)”.

Foto credit: Episcopia Canadei