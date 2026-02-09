Întoarcerea fiului risipitor este trecerea din moartea păcatului la viața comuniunii cu Dumnezeu, a subliniat IPS Varsanufie

„Întoarcerea fiului risipitor este trecerea din moartea păcatului la viața comuniunii cu Dumnezeu”, a subliniat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Arhiepiscopul Râmnicului a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arnota, din localitatea Bistrița, județul Vâlcea.

Exercițiul libertății omului

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a explicat modul în care pilda fiului risipitor arată libertatea pe care Dumnezeu i-a dăruită omului la creație și pe care o respectă deplin.

„Plecarea fiului mai tânăr din casa părintească simbolizează exercițiul libertății umane dus până la despărțirea de Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Sfântul Ioan Gură de Aur învață că Dumnezeu nu constrânge libertatea omului nici măcar atunci când aceasta este folosită în mod autodistructiv: Tatăl nu l-a oprit pe fiu, nici nu i-a stat împotrivă, căci Dumnezeu nu silește, ci lasă voința liberă să se arate prin fapte”.

Întoarcerea la Dumnezeu

Arhiepiscopul Râmnicului a evidențiat ideea despre venirea în fire a fiului risipitor: „Când se lipește de patimi, iese din sine, iar când se întoarce spre Dumnezeu, revine la sine și la fire”.

„Prin această revenire la sine, omul redescoperă nu doar cine este, ci și unde trebuie să se întoarcă: În casa Tatălui, unde firea este vindecată și împlinită prin har. Astfel, pocăința reprezintă o reașezare a întregii ființe în relație cu Tatăl”.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a conchis că venirea în fire reprezintă „o luminare a conștiinței” și „este începutul unei învieri lăuntrice, care va fi desăvârșită prin întâlnirea cu Tatăl”.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului