Întâlnire de lucru a profesorilor de muzică și cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor

În zilele de 5 și 6 noiembrie, la Centrul Social-Cultural „Sfântul Ilie” de la Miclăușeni, județul Iași, s-a desfășurat întâlnirea profesorilor de muzică din școlile teologice ale Arhiepiscopiei Iașilor.

La eveniment au participat profesorii de specialitate de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, precum și cadrele didactice de la liceele și seminariile teologice din cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor. De asemenea, s-au alăturat și responsabilii de stranele parohiale din cele 13 protopopiate ale eparhiei.

Prima zi a fost dedicată unei sesiuni de cunoaștere și schimb de experiență între profesori și cântăreții bisericești.

Cea de-a doua zi a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii în paraclisul Mănăstirii Miclăușeni, slujbă săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de clerici.

După momentul liturgic, lucrările au continuat în cadrul a trei comisii tematice, care au dezbătut principalele direcții de acțiune pentru perioada următoare.

Printre temele discutate s-au numărat: încurajarea cântării în comun în parohiile Arhiepiscopiei Iașilor și identificarea metodelor de implementare, perfecționarea cântăreților bisericești la nivel de protopopiat, pregătirea întâlnirii cântăreților bisericești din luna mai 2026 și înființarea unei reviste dedicate slujirii cântăreților bisericești.

