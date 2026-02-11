Cum împlinim visul înaintașilor: Contribuie la finalizarea picturii Catedralei din Caransebeș  

Edificată între 1997 – 2010 și sfințită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Catedrala Episcopală din Caransebeș se află de doi ani în stadiu de pictare, dar pentru a încheia acest proces este nevoie de un efort financiar semnificativ.

Lucrările de pictură în tehnica a secco au fost demarate în 16 februarie 2024, fiind executate de Daniel Alexandru Stanciu.

În prezent, din totalul de 3840 mp, a fost pictată o suprafață de 841 mp, reprezentând altarul și bolta de peste solee.

Visul înaintașilor și realitatea noastră

„Catedrala Episcopală din Caransebeș rămâne năzuința înaintașilor noștri, dar și realitatea pe care noi am avut privilegiul să o împlinim”, a declarat arhim. Casian Rușeț, consilier eparhial la Sectorul cultural, învățământ și relații mass-media al Episcopiei Caransebeșului.

Părintele arhimandrit a subliniat că pictura unui lăcaș de cult este mesajul biblic care se așază, prin intermediul ochilor, în inimile celor care frecventează biserica.

„Pentru că această catedrală este visul înaintașilor și realitatea noastră, putem să desăvârșim împreună acest deziderat. Așadar, dacă noi am primit în dar visul unor înaintași și am avut privilegiu să-l împlinim, avem acum posibilitatea să-l oferim desăvârșit la rândul nostru, în dar, celor care vor veni după noi”, este îndemnul părintelui Casian Rușeț.

Cum poți contribui

Episcopia Caransebeșului a pus la dispoziția celor care doresc să contribuie la pictarea Catedralei Eparhiale mai multe posibilități de donație.

Se pot face donații direct la pangarul Catedralei Episcopale sau la pangarul fiecărei biserici din eparhie.

De asemenea, donațiile se pot face și prin transfer bancar sau depunere în contul IBAN RO41BRDE110SV59017251100.

Pentru detalii și informații, puteți apela la numărul 0722458657, arhim. Constantin Timiș.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului