Preoții din Protopopiatul Fălticeni au plantat peste o mie de copaci la Ostra, jud. Suceava

Preoții din Protopopiatul Fălticeni au desfășurat sâmbătă o amplă activitate de împădurire în bazinul forestier Ostra din județul Suceava. Participanții au plantat peste o mie de puieți de molid, contribuind la regenerarea fondului forestier din zonă și la protejarea mediului înconjurător.

Organizată la inițiativa părintelui protopop Ioan Adrian Dulgheriu, acțiunea a reunit peste 30 de preoți din protoierie. Li s-au alăturat Rareș Hreștic, inginer-șef la Ocolul Silvic Silva Bucovina, și ing. silvic Daniel Vleju, care au oferit sprijin și îndrumări tehnice.

Activitatea a debutat cu o rugăciune de binecuvântare, urmată de stropirea cu agheasmă a puieților de molid, rânduială oficiată de părintele Dan Panțiru de la parohia suceveană Țarna Mare.

Prin aceasta, întreaga lucrare a fost așezată sub ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu, ca expresie a recunoștinței pentru darurile creației.

Responsabilitate față de creația lui Dumnezeu

Părintele protoiereu Ioan Adrian Dulgheriu a subliniat importanța continuității acestei activități, care se desfășoară an de an și care unește rugăciunea cu fapta bună, cultivând în comunitate spiritul solidarității, al responsabilității și al grijii pentru generațiile viitoare.

Prin participarea numeroasă a preoților, activitatea s-a transformat într-o mărturie vie a faptului că Biserica este prezentă nu doar în viața liturgică a comunității, ci și în acțiunile concrete care privesc binele comun.

Inițiativa se înscrie în preocuparea constantă a Bisericii pentru protejarea mediului și pentru educarea credincioșilor în spiritul respectului față de natură ca dar al lui Dumnezeu încredințat omului spre ocrotire, cultivare și transmitere generațiilor viitoare.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților