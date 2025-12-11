Icoane pe sticlă, pictate de elevi, expuse la Deva. PS Gherontie Hunedoreanul: Sunt ferestre către cer

Expoziția de icoane pe sticlă, pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop” din Deva, a fost vernisată miercuri, la Centrul de tineret „OrthoCaffe” din localitate.

La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

În cuvântul său de binecuvântare, ierarhul a spus că icoanele și Biblia în imagini sunt ferestre către cer care îndeamnă la cinstirea și imitarea vieții sfinte a celor reprezentați în ele.

De asemenea, PS Gherontie Hunedoreanul s-a referit și la obiceiul românesc de a colinda, afirmând că primii colindători au fost îngerii care au cântat la Nașterea Pruncului Iisus în ieslea din Bethleem.

Colinde în dar

Copiii, pentru că au sufletele curate, se aseamănă îngerilor, a remarcat Preasfinția Sa.

În continuarea evenimentului, a avut loc un recital de colinde susținut de elevii școlii, precum și de către preșcolarii grupelor mari de la Grădinița „Episcop Gurie Georgiu” din Deva.

Școala Gimnazială „Sfântul Arsenie de la Prislop” funcționează din 2024 sub egida Episcopiei Devei și Hunedoarei și face parte din Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Ecaterina”.

Episcopia sprijină activitatea școlii și a grădiniței pe care le coordonează, oferind un mediu educațional în care credința, cunoașterea și grija față de aproapele se împletesc armonios.

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Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei

