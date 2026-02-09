Icoana, fereastră spre cer: Biblioteca Județeană Constanța va găzdui o expoziție de artă sacră

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța va găzdui marți vernisajul expoziției „Icoana, fereastră spre cer – reproduceri după icoanele pe sticlă din secolele 18-19”.

Expoziția va reuni reproduceri de muzeu inspirate din icoane pe sticlă din secolele 18-19, realizate în tehnica tradițională a temperei cu emulsie de ou. Lucrările evocă moștenirea artistică și spirituală a țăranilor mărturisitori din Transilvania.

Vernisajul va fi deschis de Părintele Ioan Dura și Părintele Doru Emanuel Pantazi. Iconarii Jenny și Bogdan Ciobanu invită publicul să descopere frumusețea și profunzimea spirituală a icoanelor realizate în tradiția ortodoxă.

Alături de lucrările semnate de cei doi iconari, evenimentul va include și creațiile realizate de elevii Școlii Gimnaziale nr. 18 „Jean Bart” din Constanța.

Deschiderea va avea loc în holul central al bibliotecii, la ora 15:00. Sediul central al Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” se află pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 104A, 900592, Constanţa.

