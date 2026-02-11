Comunitate și comuniune la o biserică din Capitală ocrotită de Sf. Haralambie

Un sobor condus de Părintele Lector Cosmin Pricop, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a oficiat marți Sfânta Liturghie la hramul Bisericii Flămânda din Capitală.

Părintele decan a dat astfel curs invitației Părintelui Paroh David Pestroiu, profesor universitar și prodecan al aceleiași facultăți.

„A fost o slujbă și un moment frumos pentru că, împreună cu ceilalți părinți coslujitori și cu întreaga comunitate, am mulțumit lui Dumnezeu și ne-am rugat Sfântului Haralambie pentru darurile pe care le-a revărsat asupra acestei comunități parohiale, asupra credincioșilor care fac parte din această familie”, a declarat Părintele Decan Cosmin Pricop pentru Trinitas TV.

„A fost un moment frumos și pentru că, în calitate de colegi la Facultatea de Teologie, am slujit împreună, am coliturghisit într-un alt cadru decât cel obișnuit, la Facultate sau la Biserica Sfânta Ecaterina – Paraclis Universitar.”

„Sperăm ca astfel de momente să apară în continuare și să se închege și mai bine comunitatea și comuniunea dintre profesori la facultatea noastră”, a adăugat decanul Facultății de Teologie din București.

Parohia sprijină familiile în educarea copiilor

Părintele Paroh David Pestroiu a amintit că Sfântul Haralambie își revarsă ocrotirea și asupra copiilor din cadrul Centrului Educațional Social care funcționează în curtea bisericii.

„Un Sfânt care primește această titulatură de a fi cel mai vârstnic martir din calendarul creștin este o forță a unui exemplu viu, mai cu seamă pentru tinerii de astăzi și chiar și pentru copiii care îl văd ca pe un bunic protector”, a spus Părintele David Pestroiu.

Prodecanul Facultății de Teologie din București și-a exprimat dorința ca sfântul „să devină exemplu pentru copii, pentru tineri, care trebuie de mici instruiți să cunoască și să prețuiască integritatea, această mărturisire demnă și curajoasă a adevărului, să prețuiască valorile, care astăzi sunt zdruncinate într-o societate de consum care treptat, treptat își pierde busola”.

Parohul Bisericii Flămânda a amintit că parohia desfășoară de peste 15 ani un proiect social, filantropic și educațional, instruind generație după generație de copii.

„În centrul de tip after-school de aici, de lângă biserică, sunt primiți nu numai cu dragostea și căldura și prietenia specifică unei comunități parohiale, ci și cu speranța că, dacă vor crește aici, sub streașina Bisericii, vor deveni vlăstarele de mâine ale unei țări și ale unei Biserici care duce mai departe speranța veșniciei celei fericite, urmând această propovăduire a Evangheliei Mântuitoare dată de Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru”, a încheiat Părintele David Pestroiu.

La final, a fost oficiat un parastas pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș trecuți la Domnul.

Biserica Flămânda datează de la finele secolului al 19-lea și se găsește pe Str. Olimpului nr. 17 din Capitală.

Foto credit: Arhiva Ziarului Lumina